Генштаб ЗСУ: окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію в Луганській області

У тимчасово захоплених військами РФ містах Луганської області окупаційна "адміністрація", намагаючись приховати тотальну мобілізацію, залучає всіх чоловіків призовного віку нібито для масштабних військових навчань.

Про це 18 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.

Такі збори оголошено у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому.

Місцеві "влада", контрольована Росією, у цих містах заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення, які мають фейкові паспорти "ЛНР" і "РФ".

"Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", - зазначають у військовому командуванні.

Також у Генштабі поінформували, що російські загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд та окопів між населеними пунктами Ішунь та Воєнка в окупованому Криму.

"Для виконання робіт примусово залучається громадянське населення на безоплатній основі", - йдеться у звіті.