Генштаб ВСУ: оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в Луганской области
Во временно захваченных войсками РФ городах Луганской области оккупационная "администрация", пытаясь скрыть тотальную мобилизацию, привлекает всех мужчин призывного возраста якобы для масштабных военных учений.
Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
Такие сборы объявлены в Старобельске, Счастье, Новом Айдаре, Новопскове и Нижнетеплом.
Местные "власти", контролируемые Россией, в этих городах заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения, у которых есть фейковые паспорта "ЛНР" и "РФ".
"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", - отмечают в военном командовании.
Также в Генштабе проинформировали, что российские захватчики приступили к строительству фортификационных сооружений и окопов между населенными пунктами Ишунь и Военко в оккупированном Крыму.
"Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе", - говорится в сводке.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Донецкой области в оккупированной Горловке РФ планирует мобилизовать еще 500 человек.
Также сообщалось, что военные РФ принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области. Так, захватчики тут продолжают скрытую мобилизацию, и вербуют заключенных в колониях.
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