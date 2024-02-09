Павлюк, Баргилевич, Комаренко і Маляр: хто може бути в команді нового головкома

За словами одного зі співрозмовників, у нового головкома склались "дуже добрі" відносини і з Павлюком, і з Баргилевичем. І обоє вже мали досвід роботи з Сирським.

При цьому одне з джерел видання розповіло, що ще станом на ранок обговорювався варіант призначення Павлюка саме на посаду начальника ГШ, проте "все могло перегратись у лічені години".

Фото: Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Баргилевич очолював штаб під час оборони Київщини і майже півтора року він очолював штаб ОСУВ "Хортиця", яким керував Сирський. Тому це призначення виглядає цілком логічним", – пояснив співрозмовник.

Фото: Олександр Комаренко (зліва від Олександра Сирського) (president.gov.ua)

Крім того, за даними видання, на посаду начальника Головного оперативного управління - заступника начальника ГШ можуть призначити іншого генерала - Олександра Комаренка. Він також працював і з Баргилевичем, і з Сирським. Комаренко зараз керує оперативним управлінням штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також, за словами джерел, якусь з цивільних посад може отримати екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка хоче відповідати у команді нового головкома за медіа-комунікації. Ймовірно, її як цивільну особу можуть розглядати на посаду радника зі стратегічних комунікацій головкома. Однак фінального рішення по цьому призначенню ще немає.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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