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Павлюк, Баргилевич, Комаренко и Маляр: кто может быть в команде нового главкома

Фото: генерал Анатолий Баргилевич (armyinform com ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Новым начальником Генерального штаба может стать генерал Анатолий Баргилевич, который сейчас возглавляет Силы территориальной обороны. На должность командующего Сухопутными войсками вместо Александра Сырского могут назначить первого заместителя министра обороны генерала Александра Павлюка.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в военных кругах.

По словам одного из собеседников, у нового главкома сложились "очень хорошие" отношения и с Павлюком, и с Баргилевичем. И оба уже имели опыт работы с Сырским.

При этом один из источников издания рассказал, что еще по состоянию на утро обсуждался вариант назначения Павлюка именно на должность начальника ГШ, однако "все могло переиграться в считанные часы".

Фото: Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Баргилевич курировал гостомельское направление во время обороны Киевщины и почти полтора года он возглавлял штаб ОСУВ "Хортыца", которым руководил Сырский. Поэтому это назначение выглядит вполне логичным", - пояснил собеседник.

Фото: Александр Комаренко (слева от Александра Сырского) (president.gov.ua)

Кроме того, по данным издания, на должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника ГШ могут назначить другого генерала - Александра Комаренко. Он также работал и с Баргилевичем, и с Сырским. Комаренко сейчас руководит оперативным управлением штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Также, по словам источников, какую-то из гражданских должностей может получить экс-заместитель министра обороны Анна Маляр, которая хочет отвечать в команде нового главкома за медиа-коммуникации. Вероятно, ее как гражданское лицо могут рассматривать на должность советника по стратегическим коммуникациям главкома. Однако финального решения по этому назначению еще нет.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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