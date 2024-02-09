Павлюк, Баргилевич, Комаренко и Маляр: кто может быть в команде нового главкома

По словам одного из собеседников, у нового главкома сложились "очень хорошие" отношения и с Павлюком, и с Баргилевичем. И оба уже имели опыт работы с Сырским.

При этом один из источников издания рассказал, что еще по состоянию на утро обсуждался вариант назначения Павлюка именно на должность начальника ГШ, однако "все могло переиграться в считанные часы".

Фото: Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Баргилевич курировал гостомельское направление во время обороны Киевщины и почти полтора года он возглавлял штаб ОСУВ "Хортыца", которым руководил Сырский. Поэтому это назначение выглядит вполне логичным", - пояснил собеседник.

Фото: Александр Комаренко (слева от Александра Сырского) (president.gov.ua)

Кроме того, по данным издания, на должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника ГШ могут назначить другого генерала - Александра Комаренко. Он также работал и с Баргилевичем, и с Сырским. Комаренко сейчас руководит оперативным управлением штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Также, по словам источников, какую-то из гражданских должностей может получить экс-заместитель министра обороны Анна Маляр, которая хочет отвечать в команде нового главкома за медиа-коммуникации. Вероятно, ее как гражданское лицо могут рассматривать на должность советника по стратегическим коммуникациям главкома. Однако финального решения по этому назначению еще нет.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.