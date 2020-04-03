Генштаб запретил служебные командировки на время карантина

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запретил служебные командировки на время карантинного режима, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров в интервью Армия ФМ.

По словам Боброва, на время карантина в ВСУ запрещается осуществление служебных командировок, а госслужащим разрешается выполнять служебные обязанности по месту жительства.

"Генштабом запрещено служебные командировки должностных лиц органов военного управления и поездки за границу. Разрешено государственным служащим, по решению командиров, выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины о нераспространении государственной тайны и недопущении утечки служебной информации", - заявил он.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки. Также в служебных помещениях и на рабочих местах соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащим на время карантина приостановили предоставление ежегодных плановых отпусков, и ограничили предоставление отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

Как писало РБК-Украина, 2 апреля в рядах ВС Украины зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Заболевание коронавирусом обнаружили у военного врача из Хмельницкого и военнослужащего Киевского гарнизона.