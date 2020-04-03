Генштаб заборонив службові відрядження на час карантину

Генеральний штаб Збройних сил України заборонив службові відрядження на час карантинного режиму, введеного через спалах коронавірусу. Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу Юрій Бобров в інтерв'ю Армія ФМ.

За словами Боброва, на час карантину в ЗСУ забороняється здійснення службових відряджень, а держслужбовцям дозволяється виконувати службові обов'язки за місцем проживання.

"Генштабом заборонено службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та поїздки за кордон. Дозволено державним службовцям, за рішенням командирів, виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо нерозповсюдження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації", - заявив він.

Крім того, задля запобігання поширенню коронавірусу обмежено проведення службових нарад та заходів колективної підготовки. Також у службових приміщеннях, та на робочих місцях дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовцям на час карантину призупинили надання щорічних планових відпусток та обмежили надання відпусток для складання екзаменаційних сесій в цивільних навчальних закладах.

Як писало РБК-Україна, 2 квітня у лавах ЗС України зафіксували перші випадки зараження коронавірусом. Захворювання на коронавірус виявили у військового лікаря з Хмельницького та військовослужбовця Київського гарнізону.