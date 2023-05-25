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Генштаб про втрати Росії у війні за добу: 500 окупантів, 20 артсистем та 36 дронів

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 25 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 травня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 205 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем та 36 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7432 (+8) од,
  • артилерійських систем - 3359 (+20) од,
  • РСЗВ - 570 од,
  • засоби ППО - 327 од,
  • літаків - 309 од,
  • гелікоптерів - 296 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2907 (+36),
  • крилаті ракети - 1015 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6148 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 444 (+4)

Втрати Росії в Україні

За останні три дні – на ранок 23, 24 та 25 травня, українські військові вже знищили понад 80 артсистем. Також за ці три дні ЗСУ "замінусували" майже півтори тисячі окупантів. Цікаво, що вчора у російських соцмережах з'явилася інформація про атаку на унікальний розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс". Начебто її російські моряки успішно відбили.

Атака України 25 травня

Увечері в середу, 24 травня, в частині регіонів України, зокрема Києві та області, було оголошено повітряну тривогу. Згодом з'ясувалося, що по Києву ворог мав намір вдарити дронами-камікадзе, але всі цілі сили ППО знищили. Вже вранці, 25 травня, стало відомо, що ЗСУ збили 36 із 36 БПЛА Shahed, якими РФ атакувала Україну.

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Війна в Україні