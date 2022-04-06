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Генштаб: ВСУ освободили еще ряд населенных пунктов, на Донбассе враг продолжает безуспешные штурмы

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что украинские военные отбили у российских оккупантов еще ряд населенных пунктов, и проинформировали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на начало 42-х суток войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении не зафиксированы признаки формирования оккупантами наступательных группировок. Определенные подразделения ВС Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть вражеских подразделений, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Войска РФ продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок, рассказали в Генштабе

"Не исключается оставление на территории республики белоруси подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы", - говорится в сводке.

На Сиверском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

"По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады", - обратили внимание в Генштабе.

На Изюмском направлении российские оккупанты не оставляют намерений создать ударную группировку и продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах Попасной, Степного, Новотошковсконр, Рубежнонр, Северодонецка и Солодкого. Все - безуспешно.

Рашисты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города продолжают держать героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений оккупантов.

На Таврическом направлении, в районе Басани, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и инженерному оборудованию позиций.

"Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области", - говорится в сводке.

Враг в результате наступательных действий ВСУ потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе Александровки.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Наша авиация продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам российских оккупантов.

Ранее депутат Херсонского облсовета рассказал, что ВСУ приближаются к Херсону, и на подступах к городу продолжаются бои с оккупантами.

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