Генштаб: ВСУ освободили еще ряд населенных пунктов, на Донбассе враг продолжает безуспешные штурмы

На Волынском направлении не зафиксированы признаки формирования оккупантами наступательных группировок. Определенные подразделения ВС Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть вражеских подразделений, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Войска РФ продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок, рассказали в Генштабе

"Не исключается оставление на территории республики белоруси подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы", - говорится в сводке.

На Сиверском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

"По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады", - обратили внимание в Генштабе.

На Изюмском направлении российские оккупанты не оставляют намерений создать ударную группировку и продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах Попасной, Степного, Новотошковсконр, Рубежнонр, Северодонецка и Солодкого. Все - безуспешно.

Рашисты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города продолжают держать героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений оккупантов.

На Таврическом направлении, в районе Басани, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и инженерному оборудованию позиций.

"Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области", - говорится в сводке.

Враг в результате наступательных действий ВСУ потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе Александровки.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Наша авиация продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам российских оккупантов.