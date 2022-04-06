Генштаб: ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів, на Донбасі ворог продовжує безуспішні штурми

На Волинському напрямку не зафіксовані ознаки формування окупантами наступальних угруповань. Певні підрозділи ЗС Білорусь продовжують виконувати завдання по прикриттю ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина ворожих підрозділів, які виведені із зазначеного напрямку, знаходяться на території Білорусі. Війська РФ продовжують заходи відновлення, імовірно з метою їх перегрупування і посилення інших угруповань, розповіли в Генштабі

"Не виключається залишення на території республіки білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги республіці білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону", - йдеться у зведенні.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, раніше виведених до Брянської та Курської областей РФ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків і завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

"За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади", - звернули увагу в Генштабі.

На Ізюмському напрямку російські окупанти не полишають намірів створити ударне угруповання і продовжити наступ у напрямку Слов'янська і Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій у районах Попасної, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецька та Солодкого. Все - без успіху.

Рашисти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не залишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста продовжують тримати героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів окупантів.

На Таврійському напрямку, в районі Басані, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії, ймовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та інженерного обладнання позицій.

"Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області", - йдеться у зведенні.

Ворог в результаті наступальних дій ЗСУ, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої в районі Олександрівки.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Наша авіація продовжувала підтримувати дії наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах російських окупантів.