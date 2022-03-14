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Генштаб ВСУ: белорусские спецназовцы не будут участвовать в войне с Украиной

Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об отказе спецназовцев ВС Беларуси участвовать в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В ведомстве отметили, что о нежелании военнослужащих специальных сил Беларуси воевать против нашей страны заявил представитель этого рода войск.

"О готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины и отметил, что такая угроза полностью не аннулирована.

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БеларусьГенштаб ВСУВойна России против Украины