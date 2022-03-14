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Генштаб ЗСУ: білоруські спецпризначенці не братимуть участі у війні з Україною

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про відмову спецпризначенців ЗС Білорусі брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

У відомстві зазначили, що про небажання військовослужбовців спеціальних сил Білорусі воювати проти нашої країни заявив представник цього роду військ.

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україною. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", - йдеться в повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов висловився про можливе вторгнення Білорусі на територію України і зазначив, що така загроза повністю не анульована.

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БілорусьГенштаб ВСУВійна Росії проти України