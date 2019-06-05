Генштаб на встрече ТКГ будет представлять Бондар

Фото: Богдан Бондарь (facebook.com/GeneralStaff)

В АП отмечают, что участие главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах не актуально

Президент Владимир Зеленский принял решение, что генеральный штаб ВСУ сегодня на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в подгруппе по безопасности будет представлено заместителем командующего ООС генералом-майором Богданом Бондарем. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В АП отмечают, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально.

"Хомчак Руслан Борисович продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним, еще вчера Зеленський заявил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске.

Ранее РБК-Украина писало, что на заседании Трехсторонней контактной группы по времени будут темы - освобождение заложников, а также вопросы безопасности. В частности, добавим, что президент вернул Леонида Кучму в контактную группу. Теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы