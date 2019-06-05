Генштаб на зустрічі ТКГ буде представляти Бондар

Фото: Богдан Бондар (facebook.com/GeneralStaff)

В АП зазначають, що участь головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах не на часі

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення, що генеральний штаб ЗСУ сьогодні на зустрічі Трьохсторонньої контактної групи (ТКГ) у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем. Про це повідомляє прес-служба АП.

В АП зазначають, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі.

"Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще вчора Зеленський заявив, що начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в середу в Мінську.

Раніше РБК-Україна писало, що на засіданні Тристоронньої контактної групи на часі будуть теми - звільнення заручників, а також питання безпеки. Зокрема, додамо, що президент повернув Леоніда Кучму у контактну групу. Тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи