Генштаб: враг продолжает наступать и несет потери. Войска РФ сняли с Мариупольского направления 1 БТГ

На Сиверском направлении войска РФ из минометов обстреливали позиции ВСУ в районе Сеньковки Черниговской области.

В приграничных с Украиной районах российской Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Угроза нанесения противником ракетных ударов по нашим объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси - сохраняется.

На Слобожанском направлении вражеская группировка войск продолжает обстрелы Харькова, а также н.п. Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Противник продолжал обстрелы украинских войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении войска РФ оказывали огненное влияние на подразделения ВСУ на рубеже Лиман - Северск, намереваясь вытеснить наши силы с занимаемых позиций и создать условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Оккупанты усилили войска за счет перемещения из Мариупольского направления 1 батальонной тактической группы.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", - говорится в утренней сводке Генштаба.

На Таврическом и Южнобужском направлениях войска РФ продолжают попытки улучшения своего тактического положения и обстрелы.

На Таврическом направлении идут мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении враг пытается выйти на админграницу Херсонской области, ищет слабые места в обороне ВСУ. В районе Николаева рашисты провели воздушную разведку с применением 3-х БПЛА. Оккупанты вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.

Наши подразделения ПВО за предыдущие сутки поразили 10 вражеских беспилотников типа "Орлан-10".

Отмечается, что противник несет значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Так, за минувшие сутки ВСУ на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожив 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники врага.