Генштаб: ворог продовжує наступати і зазнає втрат. Війська РФ зняли з Маріупольського напрямку 1 БТГ

На Сіверському напрямку війська РФ з мінометів обстрілювали позиції ЗСУ в районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах російської Брянської області встановлені посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах і поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Загроза нанесення противником ракетних ударів по наших об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі - зберігається.

На Слобожанському напрямку вороже угруповання військ продовжує обстріли Харкова, а також н.п. Уди та Прудянка.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Противник продовжував обстріли українських військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку війська РФ здійснювали вогняний вплив на підрозділи ЗСУ на рубежі Лиман - Сіверськ, маючи намір витіснити наші сили з займаних позицій і створити умов наступу на Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався поліпшити тактичне положення в районі Попасної. Окупанти посилили війська внаслідок переміщення з Маріупольського напрямку 1 батальйонної тактичної групи.

"З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках війська РФ продовжують спроби покращення свого тактичного становища та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вийти на адмінкордон Херсонської області, шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. У районі Миколаєва рашисти провели повітряну розвідку із застосуванням 3-х БПЛА. Окупанти вели артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів.

Наші підрозділи ППО за попередню добу уразили 10 ворожих безпілотників типу "Орлан-10".

Зазначається, що противник зазнає значних втрат, особливо в артилерії, і на суші. Так, за минулу добу ЗСУ на Донбасі відбили 10 атак російських окупантів, знищивши 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки ворога.