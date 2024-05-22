ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генштаб: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, залучив підтримку авіації

Середа 22 травня 2024 14:30
UA EN RU
Генштаб: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, залучив підтримку авіації Фото: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, залучив підтримку авіації (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи активізувались на Куп'янському напрямку. Залучають до боїв підтримку з боку штурмової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку доби відбулось вже до 65 бойових зіткнень. Динаміка активності спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, де відбулась майже половина зіткнень.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог намагається просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито, бої продовжуються.

На Куп'янському напрямку ворог активний - 17 разів намагався атакувати. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої в трьох локаціях продовжуються.

На Лиманському напрямку відбито п'ять атак;

На Сіверському напрямку відбито дві атаки, ситуація контрольована;

На Краматорському напрямку продовжують два бойових зіткнення, ситуація контрольована;

На Покровському напрямку продовжуються бойові дії. 12 з 15 бойових зіткнень продовжуються. Найгарячіше - у районі Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 9.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення", - додає Генштаб.

Наступ Росії

Нещодавно Російська Федерація розпочала наступ на Харківську область. Не досягнув успіху ворог намагається розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області.

За словами президента Володимира Зеленського, найгарячішими напрямками є:

  • Покровський;
  • Краматорський;
  • Курахівський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією