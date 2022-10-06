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Генштаб не виключає посилення обстрілів на день народження Путіна

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 15:49
Генштаб не виключає посилення обстрілів на день народження Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська у день народження диктатора Володимира Путіна, 7 жовтня, можуть масовано обстріляти Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстріляти Україну як символічний "подарунок" главі Кремля.

"Враховуючи прив'язливість нашого противника до сакральних дат, а ми пам'ятаємо, що на День Незалежності противник здійснював масовані удари, щоб посіяти паніку. Не виключається, що противник буде таке робити і на день народження свого вождя", - заявив Громов.

У Генштабі не виключають, що, можливо, обстрілами буде керувати сам російський диктатор, або це буде самостійне рішення військових керівників.

"Якщо це буде рішення військових керівників, то хотілось би, щоб вони накосячили, і були кадрові рішення. А для наших військових це буде звичайний день. Єдине, мабуть, вони будуть намагатися надати противнику як можна більше можливостей побувати на концерті Кобзона", - підкреслив він.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. Тобто завтра йому виповниться 70 років.

Нагадаємо, за даними української розвідки, фінал Путіна вже визначений, а його оточення намагається вберегти себе від вчинків диктатора.

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