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Генштаб не исключает усиления обстрелов на день рождения Путина

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Украина, Четверг 06 октября 2022 15:49
Генштаб не исключает усиления обстрелов на день рождения Путина Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он предупредил, что россияне имеют привязку к датам, поэтому могут обстрелять Украину как символический "подарок" главе Кремля.

"Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя", - заявил Громов.

В Генштабе не исключают, что, возможно, обстрелами будет руководить сам российский диктатор, или это будет самостоятельное решение военных руководителей.

"Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона", - подчеркнул он.

Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. То есть завтра ему исполнится 70 лет.

Напомним, по данным украинской разведки, финал Путина уже определен, а его окружение пытается уберечь себя от поступков диктатора.

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