Фінал Путіна визначений, а питання майбутнього Росії поки що відкрите, - представник ГУР
Деякі з представників Кремля шукають можливості вберегти себе й свій стан від божевільних вчинків президента Росії Володимира Путіна, оскільки його майбутнє вже визначено.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю для "УНІАН".
"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика - це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся”, - відзначив Юсов.
За словами представника ГУР, серед військово-політичного керівництва й бізнес-еліти багато хто залишається незадоволений путінською Росією та кашею, яку заварив особисто схиблений диктатор. "Партія миру" щоразу розчаровується діями голови Кремля після кожного нового успіху ЗСУ, ескалацією й новою хвилею мобілізації.
"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско (майбутнє Путіна, - ред.), чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим", - відзначає Юсов.
Як пояснює представник ГУР, Росією очікує один із наступних сценаріїв:
- очищення від диктатури, переформатування та "відкат назад" від окупованих територій;
- розпад й створення незалежних держав.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, після смерті або ж усунення Путіна, нове керівництво Росії намагатиметься витягнути країну з прірви, в яку вона летить сьогодні.
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