Генштаб уточнил результаты удара по центру космической связи под Москвой
В результате атаки украинских дронов на Центр космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области 22 июня зафиксирован ряд серьезных повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной.
Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен.
Этот корпус включает в себя центральную аппаратную линию связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.
Указанный объект в городе Дубна - крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России.
Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, применяемыми миноборонами РФ для связи, разведки и координации войск.
Удар по центру космической связи
Напомним, в ночь на 22 июня Силы обороны ударили по центру космической связи "Дубна" в Московской области , порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и враждебной логистике.
После удара на территории центра космической связи было зафиксировано масштабное задымление.