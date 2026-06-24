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Генштаб уточнил результаты удара по центру космической связи под Москвой

13:50 24.06.2026 Ср
1 мин
Есть серьезные повреждения
aimg Татьяна Степанова
Генштаб уточнил результаты удара по центру космической связи под Москвой Фото: Генштаб уточнил результаты удара по центру космической связи под Москвой (Getty Images)
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В результате атаки украинских дронов на Центр космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области 22 июня зафиксирован ряд серьезных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной.

Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен.

Этот корпус включает в себя центральную аппаратную линию связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.

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Указанный объект в городе Дубна - крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России.

Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, применяемыми миноборонами РФ для связи, разведки и координации войск.

Удар по центру космической связи

Напомним, в ночь на 22 июня Силы обороны ударили по центру космической связи "Дубна" в Московской области , порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и враждебной логистике.

После удара на территории центра космической связи было зафиксировано масштабное задымление.

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