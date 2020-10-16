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Генштаб усилил наблюдение за суицидальными настроениями военных

Киев, Пятница 16 октября 2020 08:16
Генштаб усилил наблюдение за суицидальными настроениями военных
Фото: военные (zoda.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Анастасия Светлевская

В войсках меняется подход наблюдения за здоровьем бойцов. Каждый день проходит мониторинг психического состояния военного.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления морально-психологического обеспечения, говорится в материале "Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни".

По его словам, сослуживцы следят за настроением и реакцией на телефонные разговоры с семьей и близкими.

"Мы сейчас по опыту НАТО, а точнее Вооруженных сил США, внедрили в войсках работу групп наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих", - объясняет полковник Ярослав Калиниченко.

Есть группа военных, которые наблюдают друг за другом и отмечают особенности поведения. Такая группа есть в каждой части. Их учат выявлять признаки стресса и суицидального поведения у сослуживцев. Члены этой группы или сами помагают сослуживцу или передают информацию офицеру-психологу.

Напомним, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей.

В прошлый призывной период на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

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