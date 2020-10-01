ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине начался осенний призыв в армию

Четверг 01 октября 2020 10:26
В Украине начался осенний призыв в армию
Фото: военные (zoda.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Согласно документу, на военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

Таким образом, из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек.

Напомним, Верховная рада ужесточила наказание для граждан, уклоняющихся от срочной военной службы.

Также РБК-Уркаїна ранее писало, что в прошлый призывной период на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

Кроме того, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Призыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь