В Украине начался осенний призыв в армию

Фото: военные (zoda.gov.ua)

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Согласно документу, на военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

Таким образом, из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек.

Напомним, Верховная рада ужесточила наказание для граждан, уклоняющихся от срочной военной службы.

Также РБК-Уркаїна ранее писало, что в прошлый призывной период на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

Кроме того, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.