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Генштаб: темп продвижения войск РФ существенно замедлился, оккупанты деморализованы

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Вторник 08 марта 2022 07:22
Генштаб: темп продвижения войск РФ существенно замедлился, оккупанты деморализованы Фото: темп продвижения войск РФ существенно замедлился (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные продолжают наступательную операцию, но темп продвижения значительно замедлился. Враг деморализован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы.

По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории Крыма наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал видео очередного сбивания вражеского самолета над Украиной.

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