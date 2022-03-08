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Генштаб: темп просування військ РФ істотно сповільнився, окупанти деморалізовані

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Вівторок 08 березня 2022 07:22
Генштаб: темп просування військ РФ істотно сповільнився, окупанти деморалізовані Фото: темп просування військ РФ істотно сповільнився (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові продовжують наступальну операцію, але темп просування значно сповільнився. Ворог деморалізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами:

На Сіверському напрямку йде героїчна оборона міста Чернігова.

Сили оборони Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони і на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону і здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої в передмісті Миколаєва.

В інших напрямках йде стабілізаційна операція і виконуються завдання територіальної оборони в певній операційній зоні.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угруповань військ.

Окупанти деморалізовані і все частіше вдаються до мародерства і порушень норм міжнародного гуманітарного права з ведення військових конфліктів.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, тимчасово зайнятих ворогом після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби.

За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями з проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території Криму наступом ЗСУ. Крім того, ФСБ створює оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення опору.

Раніше генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео чергового збивання ворожого літака над Україною.

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