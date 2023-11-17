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Генштаб спростував фейк щодо вимагання автомобілів для університету оборони України

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 21:34
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Генштаб спростував фейк щодо вимагання автомобілів для університету оборони України Фото: Генштаб спростував фейк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний штаб Збройних сил України спростував фейк щодо вимагання автомобілів для Національного університету оборони..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб.

Генштаб пояснив, що сьогодні. 17 листопада, в мережі активно поширюється лист, нібито від імені начальника Національного університету оборони України генерал-полковника Михайла Коваля до керівниці ТОВ "Порше Україна" Марії Горань щодо забезпечення автомобільною технікою.

Генштаб спростував фейк щодо вимагання автомобілів для університету оборони України

"Інформуємо вас, що цей лист є підробкою", - заявили в штабі.

Що передувало

Сьогодні деякі українські ЗМІ оприлюднили лист, в якому нібито начальник університету оборони Михайло Коваль просить автосалон передати на потреби львівської військової частини елітний автомобіль Audi A8 Long 2022 року.

В листі генерал-полковник вимагаючи автомобіль нібито посилався на закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Фейки проти України

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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