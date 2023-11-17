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Генштаб опроверг фейк о вымогательстве автомобилей для университета обороны Украины

Украина, Пятница 17 ноября 2023 21:34
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Генштаб опроверг фейк о вымогательстве автомобилей для университета обороны Украины Фото: Генштаб опроверг фейк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг фейк по вымоганию автомобилей для Национального университета обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб.

Генштаб объяснил, что сегодня. 17 ноября, в сети активно распространяется письмо, якобы от имени начальника Национального университета обороны Украины генерал-полковника Михаила Коваля к руководителю ООО "Порше Украина" Марии Горань по обеспечению автомобильной техники.

Генштаб опроверг фейк о вымогательстве автомобилей для университета обороны Украины

"Информируем вас, что это письмо является подделкой", - заявили в штабе.

Что предшествовало

Сегодня некоторые украинские СМИ обнародовали письмо, в котором якобы начальник университета обороны Михаил Коваль просит автосалон передать на нужды львовской воинской части элитный автомобиль Audi A8 Long в 2022 году.

В письме генерал-полковник требуя автомобиль якобы ссылался на закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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