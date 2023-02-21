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Генштаб про ситуацію у військах РФ: у Криму побільшало зеків, а під Херсоном - дезертирів

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Вівторок 21 лютого 2023 18:34
Генштаб про ситуацію у військах РФ: у Криму побільшало зеків, а під Херсоном - дезертирів Фото: у Криму побільшало зеків, а під Херсоном - дезертирів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Криму побільшало зеків, які воювали за ПВК "Вагнера". При цьому на Херсонщині почалися облави на російських дезертирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що з початку цього року в Криму, зокрема в Севастополі, значно погіршилася криміногенна обстановка.

"Причиною стала поява ексв'язнів, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнера" та були амністовані після завершення контракту", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у разі затримання за скоєні злочини вони направляються не до виправних установ, а назад на передову.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області військові РФ почали активно розшукувати своїх дезертирів.

Крім того, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналася, що група озброєних кулеметами росіян супутниками втекла з України, після чого самостійно здалася в поліцію.

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