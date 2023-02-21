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Генштаб о ситуации в войсках РФ: в Крыму стало больше зеков, а под Херсоном - дезертиров

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Вторник 21 февраля 2023 18:34
Генштаб о ситуации в войсках РФ: в Крыму стало больше зеков, а под Херсоном - дезертиров Фото: в Крыму стало больше зеков, а под Херсоном - дезертиров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Крыму увеличилось количество зеков, которые воевали за ЧВК "Вагнера". При этом в Херсонской области начались облавы на российских дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск, с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы. Особое внимание уделяют заброшенным дачам и домам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с начала этого года в Крыму, а в частности, в Севастополе значительно ухудшилась криминогенная обстановка.

"Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК "Вагнера" и были амнистированы после завершения контракта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае задержания за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области военные РФ начали активно разыскивать своих дезертиров.

Кроме того, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

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