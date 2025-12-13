Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили вже 18 атак РФ на Покровському напрямку

Станом на 16:00, 13 грудня, на фронті від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення. Наразі ЗСУ зупинили вже більшість атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Сьогодні від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема:
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.
Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.
На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.
На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.
На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирьский заявив, що за кілька тижнів українські військові повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів в Покровську.
Також ми писали, що вчора, 12 грудня, російський пропагандист Володимир Соловйов прибув до Покровська та заявив про повну окупацію міста. Однак сьогодні у 7 корпусі ДШВ цю інформацію спростовували, заявивши, що ворог не може прорвати оборону ЗСУ на півночі міста. Окрім того, військові показали, як за допомогою дрона зняли російський прапор.