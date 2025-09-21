Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили всі атаки на Торецькому напрямку

Російські обстріли

Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 167 окупантів, з яких 98 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль окупантів. Також українські воїни уразили чотири артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.