UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили понад 20 атак на Покровському напрямку

Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 16:00, 11 жовтня, на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок, де ЗСУ відбили вже більшість атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема:

  • Уцькове, Бруски, Бунякине Сумської області;
  • Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецька Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Сьогодні противник завдав одного авіаудару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 96 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Ямполя, Серебрянки й Дронівки.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Ще п’ять ворожих атак тривають.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі штурми поблизу населеного пункту Степове та в бік Приморського.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Втрати армії РФ

Зазначимо, що з кожним днем війни проти України росіяни втрачають техніку та особовий склад. Зокрема, за останню добу, з 10 на 11 жовтня, ворог втратив 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили 6 танків, 21 артсистему та 72 одиниці автотехніки.

Варто також додати, що за час повномасштабної війни втрати армії РФ перевищують вже 1,1 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні