Генштаб про ситуацію на фронті: від початку доби понад 150 боїв

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ствольної артилерії та РСЗВ росіян постраждали райони населених пунктів:

Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Сумської області;

Сеньківка Чернігівської області;

Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають три боєзіткнення.

Наші захисники відбили десять штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються, на Краматорському напрямку, поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Тривають 12 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 атак противника, 2 боєзіткнення ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 38 атак поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки, 12 боєзіткнень тривають до цього часу.

П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка та Новопіль.

На Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.