Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток более 150 боев

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня ствольной артиллерии и РСЗО россиян пострадали районы населенных пунктов:

Большая Березка, Порозок, Бачевск - Сумской области;

Сеньковка Черниговской области;

Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз зря атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений около Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боя.

Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, около населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Продолжаются 12 боестолкновений рядом с населенными пунктами Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки и Успеновки, 12 боев продолжаются до сих пор.

Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времивском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка и Новополье.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.