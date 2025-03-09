Генштаб про ситуацію на фронті: найбільше атак на Покровському напрямку та в Курській області

За даними Генштабу, від початку доби російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинули 68 КАБів, здійснили 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

Росіяни здійснили чотири атаки на українські укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. ЗСУ успішно відбили їх усі.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, на даний час точиться бій.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи російських окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій українських оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зоря, Попів Яр та Удачне.

За попередніми підрахунками Генштабу, від початку доби на цьому напрямку ЗСУ ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА. Крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще 7 атак росіян тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 27 атак росіян. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБи, та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.