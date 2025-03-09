Генштаб о ситуации на фронте: больше всего атак на Покровском направлении и в Курской области

По данным Генштаба, с начала суток российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросили 68 КАБов, осуществили 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении ВСУ отбили 5 атак врага в районе Волчанска. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.

Россияне совершили четыре атаки на украинские укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызово. ВСУ успешно отбили их все.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, в настоящее время идет бой.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения российских оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

НаКраматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций украинских защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попов Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам Генштаба, с начала суток на этом направлении ВСУ ликвидировали 104 и ранили 82 оккупанта; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БпЛА, четыре антенны управления БпЛА. Кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 5 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще 7 атак россиян продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза шли вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили 27 атак россиян. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБа, и совершил 365 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.