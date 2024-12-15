Генштаб про ситуацію на фронті: за добу понад 210 боїв

Ворожі обстріли

Сьогодні російські загарбники завдали одного ракетного (2 ракети), 34 авіаційних (53 КАБи) ударів по території України. Крім цього, було задіяно 606 дронів-камікадзе та здійснено понад 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник штурмував наші позиції біля Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. Дев’ять атак відбито силами оборони, триває одне боєзіткнення.

"Втрати ворога на даний час на напрямку склали 90 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири одиниці автотранспорту, дев’ять БпЛА та одиницю спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено три автомобілі та одну артилерійську систему", - зазначив Генштаб.

Куп’янський напрямок: ворог проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової. Три бої завершено, один - ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, три боєзіткнення досі тривають.

Сіверський напрямок: ворог 33 рази штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки, на даний час точаться бої в 17 локаціях.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Часового Яру та Ступочок, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив 11 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки. Сім атак агресора відбито, чотири боєзіткнення ще тривають.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 27 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. Наші захисники відбили 16 атак, 11 бойових зіткнень досі тривають.

"За наявними даними, на цей час втрати ворога за сьогодні склали 362 військовослужбовці вбитими та пораненими; два танки, шість автомобілів, ПТРК та антена управління БпЛА знищені українськими захисниками", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 31 раз поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 23 атаки окупантів вже відбито, бої тривають.

На Времівському напрямку точаться бої поблизу Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки та Макарівки. В районах Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки українські захисники відбили 23 штурми ворога.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено три спроби окупантів атакувати наші позиції.

В Курській області наші захисники відбили 26 ворожих штурмів, загарбники продовжують атакувати.

На інших напрямках - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.