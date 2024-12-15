Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 210 боев

С начала суток, 15 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 214 боевых столкновений. Как и днем, больше всего боев зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 34 авиационных (53 КАБа) ударов по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 606 дронов-камикадзе и осуществлено более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник штурмовал наши позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отражены силами обороны, продолжается одно боестолкновение.
"Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единицу специальной техники врага. Также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система", - отметил Генштаб.
Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой. Три боя завершены, один - еще продолжается.
На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
Северское направление: враг 33 раза штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, в настоящее время идут бои в 17 локациях.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами.
На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил 11 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки. Семь атак агрессора отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются.
Покровское направление: с начала этих суток противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Наши защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.
"По имеющимся данным, в настоящее время потери врага за сегодня составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БпЛА уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.
На Времовском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отбили 23 штурма врага.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено три попытки оккупантов атаковать наши позиции.
В Курской области наши защитники отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.
На других направлениях - без особых изменений.
"Сегодня стоит отметить воинов 63-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.
Напомним, что сегодня в Генеральном штабе также отдельно доложили о ситуации, которая происходит в Курахово. Там отметили, что враг проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города При этом российские оккупанты пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в южной части.
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