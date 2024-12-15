Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 210 боев

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 34 авиационных (53 КАБа) ударов по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 606 дронов-камикадзе и осуществлено более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник штурмовал наши позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отражены силами обороны, продолжается одно боестолкновение.

"Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единицу специальной техники врага. Также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система", - отметил Генштаб.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой. Три боя завершены, один - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Северское направление: враг 33 раза штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, в настоящее время идут бои в 17 локациях.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил 11 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки. Семь атак агрессора отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Покровское направление: с начала этих суток противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Наши защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

"По имеющимся данным, в настоящее время потери врага за сегодня составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БпЛА уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отбили 23 штурма врага.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено три попытки оккупантов атаковать наши позиции.

В Курской области наши защитники отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.

На других направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 63-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.