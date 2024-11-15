Генштаб про ситуацію на фронті: за добу майже 140 боїв

Ворожі обстріли

Протягом дня російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник чотири рази марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська. Водночас авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі десять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Також на цьому напрямку ворог завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за підтримки авіації ворог штурмував наші позиції поблизу Предтечиного. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 300 окупантів, з них 144 - безповоротно. Також знищено один міномет, 11 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та одну окопну станцію радіоелектронної боротьби. До того ж пошкоджено один танк", - зазначили у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 137 осіб. Також знищено один танк, шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, одну окопну станцію радіоелектронної боротьби та пошкоджено одну ворожу БМП", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка. Разом з тим скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб, населений пункт Урожайне зазнав ударів штурмової авіації.

На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

На решті напрямків - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 110 та 126 окремих бригад територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.

