Генштаб о ситуации на фронте: за сутки около 140 боев

Вражеские обстрелы

В течение дня российские захватчики нанесли по территории Украины 45 авиаударов, сбросили 87 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и произвели более трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник четыре раза напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанского. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Украинские защитники остановили все десять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. Также на этом направлении враг нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении при поддержке авиации враг штурмовал наши позиции вблизи Предтечиного. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

Нанося авиационные удары на Торецком направлении, россияне десять раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Дылиевка, Торецк и Щербиновка. Здесь все атаки также завершились неудачей для окупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще пять боев продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 300 окупантов, из них 144 - безвозвратно. Также уничтожен один миномет, 11 единиц автомобильной техники, три мотоцикла и одна окопная станция радиоэлектронной борьбы. К тому же поврежден один танк", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать боев завершено, еще столько же - до сих пор продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 137 человек. Также уничтожены один танк, шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, одна окопная станция радиоэлектронной борьбы и повреждена одна вражеская БМП", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка. Вместе с тем сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Большую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб, населенный пункт Урожайное подвергся ударам штурмовой авиации.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 110 и 126 отдельных бригад территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.