Генштаб о ситуации на фронте: за сутки почти 110 боев, больше всего на двух направлениях

С начала суток по состоянию на 22:00, 21 октября, на фронте произошло 107 боев. Наибольшее количество зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что за сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг привлек для поражения более 683 дронов-камикадзе и произвел более трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Роща, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеские атаки. Еще два боя - продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Екатериновки, Лимана Первого и Тернов. Четыре боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часов Яра. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Наши защитники отразили 27 штурмов. Восемь атак продолжаются, ситуация контролируемая.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 313 окупантов, из них 138 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей, существенно поврежден зенитный ракетный комплекс "Бук", две артиллерийские системы и шесть боевых" бронированных машин", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг предпринял 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Двадцать два боя завершено, еще пять - до сих пор продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожены два танка и четыре боевых бронированных машин, поврежден один танк, одна артиллерийская система и две боевые бронированные машины", - рассказали в Генштабе.

На Времивском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас еще идет одна атака окупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши войска отразили 4 атаки, противник успеха не имел.

На остальных направлениях - без особых изменений.

В то же время продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

"Сегодня стоит отметить воинов 63-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 42-й отдельной механизированной бригады, 422-го отдельного батальона беспилотных систем и 35-й отдельной бригады морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.