Генштаб про ситуацію на фронті: за добу 158 боїв, два напрямки найгарячіші

За сьогодні противник завдав 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 28 КАБів, 698 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив понад 3000 обстрілів позицій українських військ.

Ситуація на фронта

На Харківському напрямку наші війська відбили десять атак ворога поблизу Стариці, Тихого, Вовчанська та в напрямку Козачої Лопані.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні ворог втратив на напрямку 130 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 13 БпЛА, вісім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Значних пошкоджень зазнали три танки та чотири автомобілі окупантів", - поінформував Генштаб.

Ворог здійснив дев’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час чотири боєзіткнення в районах Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю завершились.

На Лиманському напрямку за день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Всі атаки противника відбито.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, авіація противника завдала удару трьома авіабомбами по Сіверську.

На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроба загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували в районах Торецька та в напрямку Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація в районах Костянтинівки та Петрівки. Бойове зіткнення продовжується в одній локації.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 33 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Пантелеймонівка, Гродівка, Даченське, Новопустинка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 173 та поранили 210 окупантів на даному напрямку. Знищили танк, три бойових броньованих машини, три міномети та сім автомобілів, також завдали пошкоджень двом артилерійським системам", - йдеться у повідомленні.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки, на даний час точиться бій. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Улакли та Єлизаветівки.

На Времівському напрямку ворог 24 рази намагався прорватися поблизу Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, але на заваді цьому стали наші захисники, одне боєзіткнення триває досі.

Ворог провів чотири невдалі штурми на Придніпровському напрямку.

В Курській області українські захисники за сьогодні відбили 15 атак окупантів, триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів з 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на фронті", - резюмували у Генштабі ЗСУ.