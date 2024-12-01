Генштаб о ситуации на фронте: за сутки 158 боев, два направления самые горячие

За сегодняшний день противник нанес 18 авиационных ударов, сбросив при этом 28 КАБов, совершил 698 ударов дронами-камикадзе, а также осуществил более 3000 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отразили десять атак врага вблизи Старицы, Тихого, Волчанска и в направлении Казачьей Лопани.

"По предварительным подсчетам, за сегодня враг потерял на направлении 130 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной и единицу специальной техники. Значительные повреждения получили три танка и четыре автомобиля , – проинформировал Генштаб.

Враг совершил девять атак на наши укрепления на Купянском направлении. К настоящему времени четыре боЯ в районах Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Роща завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского. Все атаки противника отражены.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, авиация противника нанесла удар тремя авиабомбами по Северску.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытка захватчиков продвинуться вперед вблизи Часов Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали в районах Торецка и в направлении Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация в районах Константиновки и Петровки. Бой продолжается в одной локации.

На Покровском направлении на протяжении дня враг совершил 33 штурмовых и наступательных действий.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 173 и ранили 210 окупантов на данном направлении. Уничтожили танк, три боевых бронированных машины, три миномета и семь автомобилей, также нанесли повреждения двум артиллерийским системам", - говорится в сообщении.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается уже 48 боев. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки, в настоящее время идет бой. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Улаклы и Елизаветовки.

На Времивском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, но помешали этому наши защитники, один бой продолжается до сих пор.

Враг провел четыре неудачных штурма на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники за сегодня отразили 15 атак оккупантов, продолжается один бой.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 38-й отдельной бригады 8 имени Олексы Довбуша и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые стойко сдерживают наступление превосходящих сил противника на фронте", - резюмировали в Генштабе ВСУ.