Генштаб оновив карти боїв: найзапекліші - на трьох напрямках

За даними військових, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Харків, Юр’ївка (Дніпропетровська область), Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ (Донецька область), Магдалинівка, Новоандріївка (Запорізька область) та Миколаївка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по десяти районах зосередження особового складу та техніки противника, завдаючи ворогу відчутних втрат.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 174 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив три атаки на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення - загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.