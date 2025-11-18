Генштаб розповів про ситуацію на фронті: де сьогодні найзапекліші бої

Від початку доби російська артилерія завдала ударів по прикордонних населених пунктах. Зокрема, під обстрілами були Бобилівка, Бруски Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. Також окупанти скинули чотири керовані авіабомби та здійснили 78 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, в тому числі один з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три ворожих атаки поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Досі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися прорвати оборону українських воїнів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили п’ять атак на позиції підрозділів ЗСУ в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Досі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Російські загарбники проявляли активність у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку росіяни безуспішно атакували один раз в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Три боєзіткнення тривають й досі.

На Покровському напрямку армія РФ здійснила 30 спроб прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони відбили 25 ворожих атак. Дотепер бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Павлівка, Красногірське. Українські захисники відбили дев’ять ворожих штурмів, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби оборонці відбили дев’ять атак окупантів в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Досі тривають чотири боєвих зіткнення.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну невдалу атаку позицій ЗСУ в районі Приморського. Залізничне опинилося під авіаударом некерованих авіаційних ракет.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитися до позицій українських захисників.