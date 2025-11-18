Генштаб розповів про ситуацію на фронті: де сьогодні найзапекліші бої

Станом на 16:00 вівторка, 18 листопада, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше спроб прорвати оборону українських захисників відбулося на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Від початку доби російська артилерія завдала ударів по прикордонних населених пунктах. Зокрема, під обстрілами були Бобилівка, Бруски Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. Також окупанти скинули чотири керовані авіабомби та здійснили 78 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, в тому числі один з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три ворожих атаки поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Досі тривають два боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися прорвати оборону українських воїнів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку окупанти здійснили п’ять атак на позиції підрозділів ЗСУ в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Досі тривають два боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Російські загарбники проявляли активність у районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку росіяни безуспішно атакували один раз в напрямку Бондарного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Три боєзіткнення тривають й досі.
На Покровському напрямку армія РФ здійснила 30 спроб прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони відбили 25 ворожих атак. Дотепер бої тривають у п’яти локаціях.
На Олександрівському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Павлівка, Красногірське. Українські захисники відбили дев’ять ворожих штурмів, одне боєзіткнення триває дотепер.
На Гуляйпільському напрямку з початку доби оборонці відбили дев’ять атак окупантів в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Досі тривають чотири боєвих зіткнення.
На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну невдалу атаку позицій ЗСУ в районі Приморського. Залізничне опинилося під авіаударом некерованих авіаційних ракет.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитися до позицій українських захисників.
Нагадаємо, минулої доби авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки росіян.
Загалом втрати російських загарбників склали 960 осіб. Бійці ЗСУ знешкодили 13 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 294 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.