Генштаб раскрыл потери РФ за минувшие сутки: более тысячи солдат и много техники

За последние сутки с 10 на 11 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1040 солдат и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ночная атака на Украину 11 июля

Заметим, что в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что Россия запустила небольшое количество дронов на территорию Украины.

Уже через некоторое время в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Как впоследствии стало известно, в результате очередного российского удара было повреждено здание больницы, из-за чего пострадали несколько человек.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе из-за российской атаки вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

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