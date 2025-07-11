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Генштаб раскрыл потери РФ за минувшие сутки: более тысячи солдат и много техники

Украина, Пятница 11 июля 2025 08:18
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Генштаб раскрыл потери РФ за минувшие сутки: более тысячи солдат и много техники Фото: захватчики потеряли много техники на минувшие сутки (facebook.com MinistryofDefence)
Автор: Карина Левицкая

За последние сутки с 10 на 11 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1040 солдат и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 031 620 (+1040) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 013 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 979 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 163 (+23) ед;
  • РСЗО - 1437 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1193 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 003 (+222) ед;
  • крылатых ракет - 3459 (+14) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 732 (+76) ед;
  • специальной техники - 3929 ед.

Ночная атака на Украину 11 июля

Заметим, что в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что Россия запустила небольшое количество дронов на территорию Украины.

Уже через некоторое время в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Как впоследствии стало известно, в результате очередного российского удара было повреждено здание больницы, из-за чего пострадали несколько человек.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе из-за российской атаки вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

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Генштаб ВСУ Война России против Украины
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