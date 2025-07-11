Генштаб раскрыл потери РФ за минувшие сутки: более тысячи солдат и много техники
За последние сутки с 10 на 11 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1040 солдат и много техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 031 620 (+1040) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 013 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 979 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 30 163 (+23) ед;
- РСЗО - 1437 (+3) ед;
- средства ПВО - 1193 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 003 (+222) ед;
- крылатых ракет - 3459 (+14) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 732 (+76) ед;
- специальной техники - 3929 ед.
Ночная атака на Украину 11 июля
Заметим, что в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что Россия запустила небольшое количество дронов на территорию Украины.
Уже через некоторое время в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Как впоследствии стало известно, в результате очередного российского удара было повреждено здание больницы, из-за чего пострадали несколько человек.
Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе из-за российской атаки вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".
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