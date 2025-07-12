Генштаб розкрив втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів і багато дронів

За останню добу з 11 на 12 липня, російські загарбники втратили на фронті 1070 солдатів і багато дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 11 липня відбулося 145 бойових зіткнень на фронті. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.
Нещодавно пілоти дронів Першої Президентської бригади "Буревій" під Куп'янськом знищили РСЗВ Type-75. Ця система була вироблена в Північній Кореї.
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