Генштаб розкрив втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів і багато дронів

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 11 липня відбулося 145 бойових зіткнень на фронті. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

Нещодавно пілоти дронів Першої Президентської бригади "Буревій" під Куп'янськом знищили РСЗВ Type-75. Ця система була вироблена в Північній Кореї.

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