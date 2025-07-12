Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: более тысячи солдат и много дронов

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 11 июля произошло 145 боевых столкновений на фронте. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.

Недавно пилоты дронов Первой Президентской бригады "Буревій" под Купянском уничтожили РСЗО Type-75. Эта система была произведена в Северной Корее.

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