Генштаб розкрив втрати РФ за добу: 1120 солдатів, ракета і ППО

Ситуація на фронті 18 липня

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що з початку доби 18 липня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Найгарячіше ситуація залишається на Покровському напрямку.

Окупанти завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу.

За даними ISW, окупаційні війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та в районі Покровська. Водночас українські захисники просунулися в районі Новопавлівки.

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