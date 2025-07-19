Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: 1120 солдат, ракета и ПВО

Ситуация на фронте 18 июля

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что с начала суток 18 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений. Горячее всего ситуация остается на Покровском направлении.

Оккупанты нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу.

По данным ISW, оккупационные войска недавно продвинулись на севере Сумской области и в районе Покровска. В то же время украинские защитники продвинулись в районе Новопавловки.

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