Війська РФ просунулися на двох напрямках: карти ISW
Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та в районі Покровська, а українські в районі Новопавлівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Східна вісь
Курський напрямок. Російські війська продовжували наступ. Повідомляється, що українські війська завдали ударів у районах Глушково і Теткіно. Також на супутникових знімках видно пошкодження заводу "Енергія" в Єльці Липецької області.
Сумська область. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північному сході від міста Суми. Вони атакували в районі Кіндратівки та Андріївки, а також у районі Юнаківки та Варачиного. Українські війська контратакували в районі Кіндратівки та Андріївки, а також у районі Садків і Яблунівки.
Харківська область. 18 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська, Стариці та Зеленого.
Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Куп'янська - біля Радківки, Красного Першого, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
Лиманський напрямок. Війська РФ атакували в напрямку Шандриголового, Коров'ячого Яру і Середнього, а також у районі Нового Миру і Рідкодуба, Торського і Серебрянського лісу.
Донецька область
Сіверський напрямок. Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просування не отримали.
Часів Яр і Торецьк. Загарбники атакували поблизу самого Часова Яру, в районі Оріхово-Василівки та в районі Білої Гори, Предтечина і Ступочок. За непідтвердженими даними, загарбники просунулися в районі Попова Яру і Щербинівки.
Покровськ. Згідно з оцінкою геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно просунулися в Лисівці і, можливо, захопили населений пункт.
Новопавлівський напрямок. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що Сили оборони України нещодавно захопили населений пункт на південь від Новопавлівки і просунулися на південний захід від Комара.
Південна вісь
Як вказують аналітики ISW, війська РФ продовжили наступ у напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, але не просунулися.
Також окупанти продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, проте безрезультатно.
Ситуація на фронті 18 липня
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що з початку доби 18 липня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Найгарячіше ситуація залишається на Покровському напрямку.
Окупанти завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу.
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