Війська РФ просунулися на двох напрямках: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та в районі Покровська, а українські в районі Новопавлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Східна вісь

Курський напрямок. Російські війська продовжували наступ. Повідомляється, що українські війська завдали ударів у районах Глушково і Теткіно. Також на супутникових знімках видно пошкодження заводу "Енергія" в Єльці Липецької області.

Сумська область. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північному сході від міста Суми. Вони атакували в районі Кіндратівки та Андріївки, а також у районі Юнаківки та Варачиного. Українські війська контратакували в районі Кіндратівки та Андріївки, а також у районі Садків і Яблунівки.

Харківська область. 18 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська, Стариці та Зеленого.

Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Куп'янська - біля Радківки, Красного Першого, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

Лиманський напрямок. Війська РФ атакували в напрямку Шандриголового, Коров'ячого Яру і Середнього, а також у районі Нового Миру і Рідкодуба, Торського і Серебрянського лісу.

Донецька область

Сіверський напрямок. Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просування не отримали.

Часів Яр і Торецьк. Загарбники атакували поблизу самого Часова Яру, в районі Оріхово-Василівки та в районі Білої Гори, Предтечина і Ступочок. За непідтвердженими даними, загарбники просунулися в районі Попова Яру і Щербинівки.

Покровськ. Згідно з оцінкою геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно просунулися в Лисівці і, можливо, захопили населений пункт.

Новопавлівський напрямок. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що Сили оборони України нещодавно захопили населений пункт на південь від Новопавлівки і просунулися на південний захід від Комара.

Південна вісь

Як вказують аналітики ISW, війська РФ продовжили наступ у напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, але не просунулися.